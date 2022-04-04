Görevden alınacak! Bu saate aman dikkat: 'Deprem olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova haftalık burç yorumlarını kaleme aldı. Dünyayı ve Türkiye'yi bekleyen gelişmeleri yazan ikili herkesi şaşırtan tahminlerde bulundu.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Klasik astrolojide 2 tane kötücül olarak adlandırılan gezegen var. Biri Mars diğeri de Satürn. Biri büyük şeytan (Satürn) diğeri küçük şeytan (Mars).
Tahtını bırakmak istemiyor:Mitolojide ki sembolizmlerinde biri tahtını asla bırakmak istemeyen ve bu uğurda çocuklarını bile yiyen Kronos (Satürn) bir diğeri ise bencilce istekleri için bile savaş çıkarabilen Ares (Mars).
Birlikte hareket edecekler: Bu ikili bu hafta çatışma birlikte hareket edecekler Kova burcunda. Hem bireysel hem Türkiye- dünya düzleminde neler olabilir göz atalım.
Bireysel etkileri; Cesaret gerektiren işlerde başarı olmak zorlaşır, gücümüz kısıtlanır, kendimizi yeterince iyi bir şekilde ortaya koyamayabiliriz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir.