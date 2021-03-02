Görenlerin midesi bulandı! Yürüyüş yaparken sahilde buldu fiyatı dudak uçuklattı
Sahilde yürüyüş yapmaya çıkan 49 yaşındaki kadının bulduğu görenlerin midesini bulandırdı.
Tayland'ın Nakhon Si Thammarat şehrinde 49 yaşındaki Siriporn Niamrin sahildeki evinin yakınlarında yürüyüşe çıktı. Sahilde yürüyüş yaptığı sırada su kenarına büyük bir cisim kadının dikkatini çekti.
Cismi inceleyen Niamrin, bunun bir balina kusmuğu olabileceğinin farkına varınca onu alarak evine götürdü.
Bulduğu cismi komşularına gösteren Niamrin, cismin ambergis olarak da bilinen oldukça nadir görülen balina kusmuğu olduğunu anladı.
Yerel medya, parfüm endüstrisinde kullanılan ve oldukça nadir olan balina kusmuğunun gerçek olup olmadığının uzmanlar tarafından teyit edilmesi gerektiğini yazdı.