Görenleri şaşkına çeviren görüntüler! Hepsi kelepçeli hepsi çıplak
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bulunan hapishanelerde çekilen görüntüler medyaya yansıyınca görenler şoke oldu.
El Salvador'un korona cehennemi diye tabir edilen hapishaneleri görüntülendi. Tüm vücutları dövmelerle gangsterler, aranmayı beklerken maksimum güvenlikli bir hapishanedeki aşırı kalabalık hücrelere tıkıldı.
Ölümcül MS-13 ve 18 çetelerinin üyeleri, dün El Salvador'da koronavirüs endişeleri nedeniyle aranmayı ve denetlenmeyi beklerken aşırı kalabalık hücrelere tıkıldı.
Cezaevleri Genel Müdürlüğü'nden (DGCP) yetkililer, yeni koronavirüs salgını sırasında mahkumları kontrol etmek ve aramalar yapmak için, bazıları maksimum güvenlikli olan üç El Salvador hapishanesini ziyaret etti.
Reuters ve AP haber ajanslarının servis ettiği şoke edici fotoğraflar, yetkililer tesisleri incelerken, çoğu yüz maskeleri takan, vücutları dövmelerle kaplı gangsterleri gösteriyor.