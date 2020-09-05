BIST 1.086
DOLAR 7,43
EURO 8,81
ALTIN 462,32

Görenleri şaşkına çeviren görüntüler! Hepsi kelepçeli hepsi çıplak

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bulunan hapishanelerde çekilen görüntüler medyaya yansıyınca görenler şoke oldu.

El Salvador'un korona cehennemi diye tabir edilen hapishaneleri görüntülendi. Tüm vücutları dövmelerle gangsterler, aranmayı beklerken maksimum güvenlikli bir hapishanedeki aşırı kalabalık hücrelere tıkıldı.

124

Ölümcül MS-13 ve 18 çetelerinin üyeleri, dün El Salvador'da koronavirüs endişeleri nedeniyle aranmayı ve denetlenmeyi beklerken aşırı kalabalık hücrelere tıkıldı.

224

Cezaevleri Genel Müdürlüğü'nden (DGCP) yetkililer, yeni koronavirüs salgını sırasında mahkumları kontrol etmek ve aramalar yapmak için, bazıları maksimum güvenlikli olan üç El Salvador hapishanesini ziyaret etti.

324

Reuters ve AP haber ajanslarının servis ettiği şoke edici fotoğraflar, yetkililer tesisleri incelerken, çoğu yüz maskeleri takan, vücutları dövmelerle kaplı gangsterleri gösteriyor.

424