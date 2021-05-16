Görenler soygun var sandı! Trabzon'da polis ekiplerinin silahlı soygun tatbikatı gerçeği aratmadı
TRABZON'da polis ekiplerince "tam kapama harekatı" adı altında silahlı soygun tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatı görenler gerçekten de silahlı soygun var sandı...
Trabzon'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve 120 personelin katılımıyla yapılan "tam kapama harekatı" tatbikatında senaryo gereği Ortahisar ilçesinde bulunan PTT şubesinde soygun ihbarı alındı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı.
Ekipler, soygunu gerçekleştirerek olay yerinden araçla kaçan temsili 2 şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Kısa süre sonra Karşıyaka kavşağında ekipler tarafından kapan atılarak lastikleri patlatılan araç durduruldu.
Ekipler, maske takan şüphelileri senaryo gereği etkisiz hale getirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, bir miktar para ve 2 silah bulundu.
Çevredeki vatandaşların ise tatbikatın gerçekleştiği anları, evlerinin balkon ve camlarından heyecanla izlediği görüldü.