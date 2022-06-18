Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Bakın Keloğlan filminin Cankız'ı kim çıktı
1970'li yılların büyük beğeni toplayan Keloğlan serisinin 'Keloğlan ve Cankız' filminin Cankız'ı yıllar sonra gündeme geldi. Oyunculuğu ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Cankız günümüzün dizilerinden de tanıyormuşuz.
1972 yılında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Keloğlan ve Cankız filmi Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırmıştı.
18
Başrolünü Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Keloğlan filminin Cankız'ının Arka Sokaklar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı.
28
Yeşilçam'ın efsane serisinden Keloğlan ile Cankız' filminin güzeller güzeli Cankız'ı ise yıllar sonra gündeme geldi. Kim olduğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
38
İşte Keloğlan filminin Cankız'ı Alev Oraloğlu
48