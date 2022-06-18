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Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Bakın Keloğlan filminin Cankız'ı kim çıktı

Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Bakın Keloğlan filminin Cankız'ı kim çıktı

1970'li yılların büyük beğeni toplayan Keloğlan serisinin 'Keloğlan ve Cankız' filminin Cankız'ı yıllar sonra gündeme geldi. Oyunculuğu ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Cankız günümüzün dizilerinden de tanıyormuşuz.

Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Bakın Keloğlan filminin Cankız'ı kim çıktı

1972 yılında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Keloğlan ve Cankız filmi Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırmıştı.

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Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Bakın Keloğlan filminin Cankız'ı kim çıktı

Başrolünü Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Keloğlan filminin Cankız'ının Arka Sokaklar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı.

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Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Bakın Keloğlan filminin Cankız'ı kim çıktı

Yeşilçam'ın efsane serisinden Keloğlan ile Cankız' filminin güzeller güzeli Cankız'ı ise yıllar sonra gündeme geldi. Kim olduğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Bakın Keloğlan filminin Cankız'ı kim çıktı

İşte Keloğlan filminin Cankız'ı Alev Oraloğlu

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