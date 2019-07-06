Görenler gözlerine inanamadı! Tam 919 kilo
ERZURUM'da Milli Mücadele'nin 100. yılı için yapılan festivalde Cağ kebabı ve baş bar oyunu için rekor denemesi yapıldı.
Erzurum'da düzenlenen festivalde 919 kilogramlık cağ kebabı yapılarak rekor denemesi yapıldı. Festivalde 100 kişilik ekip tarafından yöresel bar oyunu oynanarak en uzun Baş bar denemesi yapıldı.
Erzurum Kongresinin ve Milli Mücadele’nin yıl dönümü festival edasıyla kutlanıyor. Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ve çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı festival, baş bar rekor denemesi ve 1 tonluk cağ kebap dağıtımıyla başladı.
En uzun Baş bar denemesi
Rekor denemesinde, 10’a yakın folklor derneği ve yöresel bar oyununu bilen vatandaşlar ile birlikte en uzun Baş bar denemesi yapıldı. Baş bar ekiplerinde oynayan çocuklara ise çok sayıda kitap hediye edildi.
Erzurum Valisi Okay Memiş, vatandaşlar ve çocuklarla yakından ilgilenirken, Erzurum’un yöresel oyunlarını oynayarak, milli mücadele zaferini halkın arasında halay çekerek kutladı.