Görenler anlamını merak etti! Sivas'ta 'Nurettin’in düştüğü yer’ yazılı dikkat çeken tabela
SİVAS'ta 'Nurettin’in düştüğü yer’ yazılı tabela dikkat çekti. Tabelayı ilk kez görenler şaşkınlık içerisinde anlamını merak etti. Muhtar dram dolu hikayeyi anlattı.
Ulaş ilçesine bağlı Gümüşpınar köyünde yaşayan Nurettin Aslan, 1994 yılında trafik kazası geçirdi.
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Aslan, köye 2 kilometre kala kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörü ile 30 metre yükseklikten yuvarlandı.
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Kazada yaralanan Nurettin Aslan, 20 gün boyunca hastanede tedavi gördü. Aslan, tedavisi sırasında hastanede hayatını kaybetti.
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Nurettin Aslan’ın ölümünden sonra köylüler, aynı yerde benzer kaza yaşanmaması içi kazanın gerçekleştiği yere bir tabela dikti.
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