Görenin yüreği burkuluyor Şanlıurfa'da kelebek hastası Abdullatif için ailesi yardım istiyor

Baba İbrahim El Abav şöyle konuştu: Ben sezonluk olarak çırçır fabrikalarında 3 ay çalışıyorum. Abdullatif 3 yaşında, ondan başka 5 çocuğum daha var. Masraflarına yetişemiyorum, oğlumun her gün kullanması gereken steril biz bez var, tanesi 250 lira ve günde 3 adet kullanması gerekiyor.