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Gören tanıyamadı! Fındık Kurdu Berna genç kız oldu son hali şaşırttı: Benle çok uğraştılar, taş attılar

Gören tanıyamadı! Fındık Kurdu Berna genç kız oldu son hali şaşırttı: Benle çok uğraştılar, taş attılar

'Bir Şarkısın Sen' adlı yarışmada tanıdığımız ve 'Fındık kurdu' lakaplı Berna Karagözoğlu'nun son hali herkesi şaşırttı.

Gören tanıyamadı! Fındık Kurdu Berna genç kız oldu son hali şaşırttı: Benle çok uğraştılar, taş attılar

Berna Karagözoğlu, ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Erol Evgin ile Pınar Altuğ'un üstlendiği ''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışmasıyla adını duyurmuştu.

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Gören tanıyamadı! Fındık Kurdu Berna genç kız oldu son hali şaşırttı: Benle çok uğraştılar, taş attılar

''Fındık Kurdu Berna'' lakabıyla akıllara kazınan Berna Karagözoğlu, kısa süre içerisinde herkesin sevdiği bir yarışmacı haline gelmiş ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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Gören tanıyamadı! Fındık Kurdu Berna genç kız oldu son hali şaşırttı: Benle çok uğraştılar, taş attılar

Güzel sesi, kıpır kıpır halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlüne taht kuran Karagözoğlu, son haliyle gündeme geldi.

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Gören tanıyamadı! Fındık Kurdu Berna genç kız oldu son hali şaşırttı: Benle çok uğraştılar, taş attılar

Sahne şovları ve bir usta gibi şarkı söylemesiyle tanınan, ''Büyümüş de küçülmüş'' yorumları alan o çocuktan eser kalmadı.

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