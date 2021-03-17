Gören şok oldu! İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun 'çıplak heykel'ini diktiler
İSRAİL, 23 Mart'ta yapılacak seçimlere hazırlanırken çıplak heykel krizi gündeme bomba gibi düştü. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun çıplak heykeli bir anda başkent Tel Aviv sokaklarında belirince ortalık karıştı.
İsrail’de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten isim olan Binyamin Netanyahu, 23 Mart’ta yapılacak seçimlere hazırlanırken bir yandan da hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılanmaya devam ediyor.
Davaların tarihi mahkeme tarafından sürekli değiştirilip, seçim sonrasına ertelenirken halkın Netanyahu aleyhine düzenlediği sokak protestoları da zamanla Kovid-19 salgını nedeniyle azaldı.
Binyamin Netanyahu, 23 Mart’ta yapılacak seçimlerde koltuğunu korumak için seçim kampanyasını ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerinden yürütüyor.
İsrail’de yaklaşık iki hafta sonra yapılacak seçim için liderler yavaş yavaş kampanyalarına başladı. Ülkede iki yıl içinde 4.kez yapılacak seçimlerde en çok merak edilen konulardan biri de Netanyahu’nun koltuğunu koruyup koruyamayacağı.