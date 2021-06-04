Gören şaştı kaldı! Kocaeli'de 7 metrelik mezar kazılınca içinden bakın ne çıkmış
KOCAELİ'de sancakla birlikte gömüldüğü rivayet edilen Osmanlı Alplerinden 'Uzun Hasan', 10 dönümlük ormanın içinde bulunan 7 metre uzunluğundaki mezarıyla dikkat çekiyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanda, 7 metre uzunluğunda bir mezar bulunuyor. 'Uzun Hasan' isimli bir Osmanlı Alp'ine ait olduğu öğrenilen mezar, uzunluğuyla ve 10 dönümlük ormanlık alanın içindeki ağaçların arasında olmasıyla dikkat çekiyor.
Uzun Hasan'ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Gazi'nin Alplerinden olduğu, Rumeli fethinde sancaktarın şehit düşmesiyle sancağı devraldığı, sırtından vurularak yaralı halde Mecidiye Köyüne geldiği, sancağı elinden bırakmadığı ve bu sebeple elindeki sancağı ile birlikte defnedildiği rivayet ediliyor.
Uzun Hasan'ın mezar taşında da "Orhan Gazi akıncılarından Rumeli fethinde şehit düşen sancaktar er Uzun Hasan" ifadeleri yer alıyor.
Köyün en yüksek kesiminde, gürgen, meşe ve kayın ağaçlarının arasındaki ormanlık alana gömülen Uzun Hasan'ın mezarı, köy halkı tarafından nesillerdir korunuyor.