Gören şaşkına dönüyor! İşe atla gidiyor sokakları onunla turluyor
Kocaeli'de yaşayan Summani Yılmaz bazı günler 'Rüzgar' ismini verdiği atıyla işe gidiyor. "At Türk'ün kanadıdır." diyen Yılmaz Türk bayraklarını atının üzerinde gururla dalgalandırıyor.
Kocaeli'de oto lastik işiyle uğraşan Summani Yılmaz, 'Rüzgar' isimli atıyla işten eve, evden işe gidiyor. Başında börkü de eksik olmayan Yılmaz, yanındaki 3 hilal, Göktürk, Azerbaycan ve Türk bayraklarını atının üzerinde gururla dalgalandırıyor.
Körfez ilçesinde yaşayan Summani Yılmaz, 2004 yılında Tokat'tan Kocaeli'ye yerleşti. Körfez ilçesinde oto lastikçi dükkanı bulunan Yılmaz, boş zamanlarını 'Rüzgar' ismini verdiği atına binerek geçiriyor.
Başında börkü de eksik olmayan Yılmaz, bazı günler dükkanına Rüzgar'la gidiyor. Sabah erken saatlerde ahıra giden Yılmaz, yolculuk için Rüzgar'ı hazırlıyor. Eyerini takan, atın yelesini ve kuyruğunu tarayan Yılmaz, daha sonra yolculuğuna başlıyor. İşlek caddelerden ve sokaklardan geçerek dükkanına ulaşan Summani Yılmaz, Rüzgar'ı dükkanının önüne bağladıktan sonra işine koyuluyor.
İkili, dükkandaki işlerin yoğun olmadığı zamanları da Tütünçiftlik sahilinde değerlendiriyor. Başında börkü, yanındaki 3 hilal, Göktürk, Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla sahile giden Yılmaz, atın üzerinde bayrakları gururla dalgalandırıyor. Görenlerin dikkatini çeken ikili, herkes tarafından seviliyor.