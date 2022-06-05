Gören şaşkına dönüyor! İşe atla gidiyor sokakları onunla turluyor

Başında börkü de eksik olmayan Yılmaz, bazı günler dükkanına Rüzgar'la gidiyor. Sabah erken saatlerde ahıra giden Yılmaz, yolculuk için Rüzgar'ı hazırlıyor. Eyerini takan, atın yelesini ve kuyruğunu tarayan Yılmaz, daha sonra yolculuğuna başlıyor. İşlek caddelerden ve sokaklardan geçerek dükkanına ulaşan Summani Yılmaz, Rüzgar'ı dükkanının önüne bağladıktan sonra işine koyuluyor.