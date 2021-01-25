Gören şaşkına döndü kimse tanıyamadı! İngiliz dizisindeki turist İlker Kaleli çıktı
Poyraz Karayel, Dip ve Öğretmen dizileriyle tanınan İlker Kaleli'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Fox TV'de yayınlanan Öğretmen dizisi 9. bölümde final yaparak seyirciye veda etmişti. Dizinin ardından 36 yaşındaki başarılı oyuncu yeni projesiyle yurtdışına açılmıştı.
Oyuncu BBC ve Netflix işbirliğinde hazırlanan ‘The Serpent’ dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda Tahar Rahim, Jenna Coleman ve Alice Englert gibi isimler de yer alıyor.
Vietnam asıllı bir Fransız olan seri katil Charles Sobhraj’ın sıradışı hikayesini anlatan mini dizide Kaleli, 2 bölüm yer aldı.
Dizi İngiltere ve İrlanda’da BBC One’da yayınlandıktan sonra dijital platformda gösterilecek.