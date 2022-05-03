Gören 'sana ne olmuş böyle!' diyor! 11 kilo veren Pelin Karahan hayranlarını şaşırttı
Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru dizisiyle ekrana gelen Pelin Karahan'ın son halini görenler şaştı kaldı.
Bayram tatilini Bodrum'da geçiren oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Yalıkavak Marina'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, "Çocuklar için geldik. Çok yoğun bir tempodan çıktığımız için böyle dinlenmeye ihtiyacım vardı." ifadelerini kullandı.
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37 yaşındaki oyuncu, "Bedri Bey de burada çocuklarla evde. Ben de yürüyüşe çıktım. Spor yapmaktan keyif alıyorum." dedi.
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Zayıfladığını belirten ünlü isim, 11 kilo verdim, hala da devam ediyorum." ifadelerini kullandı.
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