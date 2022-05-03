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Gören 'sana ne olmuş böyle!' diyor! 11 kilo veren Pelin Karahan hayranlarını şaşırttı

Gören 'sana ne olmuş böyle!' diyor! 11 kilo veren Pelin Karahan hayranlarını şaşırttı

Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru dizisiyle ekrana gelen Pelin Karahan'ın son halini görenler şaştı kaldı.

Gören 'sana ne olmuş böyle!' diyor! 11 kilo veren Pelin Karahan hayranlarını şaşırttı

 Bayram tatilini Bodrum'da geçiren oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Yalıkavak Marina'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

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Gören 'sana ne olmuş böyle!' diyor! 11 kilo veren Pelin Karahan hayranlarını şaşırttı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, "Çocuklar için geldik. Çok yoğun bir tempodan çıktığımız için böyle dinlenmeye ihtiyacım vardı." ifadelerini kullandı.

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Gören 'sana ne olmuş böyle!' diyor! 11 kilo veren Pelin Karahan hayranlarını şaşırttı

37 yaşındaki oyuncu, "Bedri Bey de burada çocuklarla evde. Ben de yürüyüşe çıktım. Spor yapmaktan keyif alıyorum." dedi.

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Gören 'sana ne olmuş böyle!' diyor! 11 kilo veren Pelin Karahan hayranlarını şaşırttı

Zayıfladığını belirten ünlü isim, 11 kilo verdim, hala da devam ediyorum." ifadelerini kullandı. 

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