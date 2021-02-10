Gören hayran kaldı yatırımcılar talip oldu! Nevşehir'de 'gizli hazine heyecanı
NEVŞEHİR'de Kapadokya'nın gizli hazinelerinden Çat Vadisi görenleri kendisine hayran bıraktı.
Nevşehir'e bağlı Çat beldesinde çevresi peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı kanyon şeklindeki vadi, turizmden hak ettiği payı almaya hazırlanıyor. Bir süre sonra tur aktivitelerine ev sahipliği yapmaya başlayacak vadide Çat Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenleme çalışmaları yoğunlaştı.
Kapadokya'daki önemli turizm merkezlerine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki alan, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri sayesinde yerli ve yabancı turistlerin bölgedeki uğrak mekanlarından biri haline gelebilecek.
Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk, AA muhabirine, Kapadokya Alan Başkanlığının yetki sınırları içinde olan beldenin yıllardır turizmden pay alamadığını, ortaya koydukları projelerle ilkbahardan itibaren ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.
Ertürk, Çat Vadisi'nin, yerli ve yabancı konukların Kapadokya’da gezdiği diğer turizm merkezlerine yakın mesafede olması nedeniyle ulaşım sorunu yaşanmayacağını belirtti.