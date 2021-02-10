Gören hayran kaldı yatırımcılar talip oldu! Nevşehir'de 'gizli hazine heyecanı

Nevşehir'e bağlı Çat beldesinde çevresi peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı kanyon şeklindeki vadi, turizmden hak ettiği payı almaya hazırlanıyor. Bir süre sonra tur aktivitelerine ev sahipliği yapmaya başlayacak vadide Çat Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenleme çalışmaları yoğunlaştı.