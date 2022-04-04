Gören gözlerine inanamıyor! Tüysüz doğdu uzaylı yaratıklara benziyor çocuk kıyafetleri giyiyor

"Aynı bebeğe bakar gibi bakıyoruz. Annesini gündüzleri emmeye başladı, akşamları evimize alıyoruz. Torunumun elbiselerini üşümesin diye giydiriyorum çünkü derisi aynı insan derisi gibi. Allah’ın bize verdiği bir hikmeti. Yüz kadar kuzumuz var içinde bu böyle, ilk defa başımıza geldi” dedi.