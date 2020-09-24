Gören bir daha baktı! Rize'den Sivas'a doğru yola çıktı
Çifte Minaresi ile ünlü Sivas için yapılan 11 metrelik demir minare gece saatlerinde Rize'den Sivas'a doğru yola çıktı.
Rize'nin Derepazarı ilçesinde demirden minare imalatı yapan demir ustası Muhammet Başka ve babası Yusuf Başka, aldıkları sipariş üzerine kişi başı en fazla cami düşen illerin başında gelen Sivas için minare yaptı.
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Tamamen demirden yapılan 11 metre uzunluğundaki minare toplam bin 700 kilogram ağırlığında. Baba oğul demir ustaları önce siparişin geldiği Sivas'a giderek minarenin yapılacağı caminin etrafında inceleme yaptı.
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Yaptıkları incelemenin ardından camiye en uygun minareyi kısa sürede tamamlayarak kamyona yüklemesi için vinç çağrıldı.
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Sağlam bir şekilde vince bağlanan minare, vatandaşların yoğun ilgisi altında kamyona yüklenerek sabitlendi ve Sivas'a götürülmek üzere gece saatlerinde yola çıktı.
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