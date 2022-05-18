Gören başörtüye benzetti! Kapanan Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu: Danla Bilic'ten gönderme
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu markanın kıyafeti sosyal medyada olay oldu.
Rol aldığı her proje ile adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, çeşitli markanın da yüzü olmaya devam ediyor.
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Bir jean markasının yüzü olan güzel oyuncu, markanın lansmanına katıldı.
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Güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Sarıkaya, kıyafet tercihleriyle konuşuluyor.
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Jean süper mini ve büstiyer tercih eden Sarıkaya başına da taşlardan oluşan bir aksesuar taktı.
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