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Gören başörtüye benzetti! Kapanan Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu: Danla Bilic'ten gönderme

Gören başörtüye benzetti! Kapanan Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu: Danla Bilic'ten gönderme

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu markanın kıyafeti sosyal medyada olay oldu.

Gören başörtüye benzetti! Kapanan Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu: Danla Bilic'ten gönderme

Rol aldığı her proje ile adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, çeşitli markanın da yüzü olmaya devam ediyor. 

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Gören başörtüye benzetti! Kapanan Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu: Danla Bilic'ten gönderme

Bir jean markasının yüzü olan güzel oyuncu, markanın lansmanına katıldı.

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Gören başörtüye benzetti! Kapanan Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu: Danla Bilic'ten gönderme

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Sarıkaya, kıyafet tercihleriyle konuşuluyor. 

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Gören başörtüye benzetti! Kapanan Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu: Danla Bilic'ten gönderme

 Jean süper mini ve büstiyer tercih eden Sarıkaya başına da taşlardan oluşan bir aksesuar taktı. 

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