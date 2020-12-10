Google'da en çok aranan dizi en çok aranan isim bakın neler oldu zirveler bomba
Google, 2020 yılının en çok aranan kelimelerini sıraladı. Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 'Yılın Arama Trendleri' listesinde zirvedeki isimler bakın neler oldu.
Google, 2020 senesini bitimine yakın Türkiye'de en çok aranan içeriklerin listesini yayımladı. Listede birçok kategori yer alırken en dikkat çekenleri dizi, isim ve bu yıl yaşamını yitirenler oldu.
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Google, 'Yılın Arama Trendleri'ne göre, en çok aratılan dizi Sadakatsiz, en çok aratılan isim Fahrettin Koca ve bu yıl vefat eden kişilerden de aratılan isim Kobe Bryant oldu.
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Google'a göre dizi kategorisinde yılın en çok arananları şu şekilde sıralandı:
Sadakatsiz
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Mucize Doktor
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