BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  DÜNYA

Google Rus medyasının para kazanmasını engelleyecek

Google Rus medyasının para kazanmasını engelleyecek

Google, Rus devlet medyasının reklamlarla içerikten para kazanma özelliğini tüm platformlarında engelleyeceğini duyurdu.

Abone ol

Ukrayna operasyonu nedeniyle Batı dünyasından Rusya'ya peşpeşe mali yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Google, Rusya devleti bağlantılı yayın organlarının para kazanmasını engelleme kararı aldı.

Google Sözcüsü Michael Aciman, Rus devlet medyasının reklamlarla içerikten para kazanma özelliğini tüm platformlarında engelleyeceklerini duyurdu. Aciman 'olağanüstü durum' sebebiyle, Russia Today kanalının yanı sıra Rus devleti tarafından finanse edilen tüm yayın kuruluşlarının, YouTube'a reklam vermek de dahil olmak üzere Google hizmetlerinde reklam yayınlayamayacağını açıkladı. Aciman, "Yeni gelişmeleri aktif olarak izliyoruz ve gerekirse ek adımlar atacağız" dedi.

Facebook'u bünyesinde barındıran Meta grubu da cuma günü, Rusya devlet medyasının platform üzerinden gelir elde etmesini engellemişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna Rusya savaşında dördüncü gün! Rus askerleri demoralize oldu! Harkov'a girildi
Ukrayna Rusya savaşında dördüncü gün! Rus askerleri demoralize oldu! Harkov'a girildi
Hackerlar, Çeçenistan hükümet sitesini çökertti
Hackerlar, Çeçenistan hükümet sitesini çökertti
Merhum başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı
Merhum başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı
Macron, Lukaşenko'dan Rus birliklerin Belarus'tan ayrılmasını istedi
Macron, Lukaşenko'dan Rus birliklerin Belarus'tan ayrılmasını istedi
Aliya İzetbegoviç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son sözünü anlattı! Erdoğan gözyaşlarıyla ayrılmış
Aliya İzetbegoviç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son sözünü anlattı! Erdoğan gözyaşlarıyla ayrılmış
Ukraynalı Bakan 'Rusları ayağa kaldırın' dedi Elon Musk Starlink'i aktif etti
Ukraynalı Bakan 'Rusları ayağa kaldırın' dedi Elon Musk Starlink'i aktif etti
Muğla Datça açıklarında korkutan deprem
Muğla Datça açıklarında korkutan deprem
Rusya'nın yanında Ukrayna'da savaşan Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan açıklama: Şoke olduk
Rusya'nın yanında Ukrayna'da savaşan Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan açıklama: Şoke olduk
Enes Ünal taç çizgisinden gol attı herkes bunu konuşuyor
Enes Ünal taç çizgisinden gol attı herkes bunu konuşuyor
Ukrayna Devlet Başkanlığı: Rusya ile olası müzakerede Kiev dikte edecek
Ukrayna Devlet Başkanlığı: Rusya ile olası müzakerede Kiev dikte edecek