Google Rus medyasının para kazanmasını engelleyecek

Google, Rus devlet medyasının reklamlarla içerikten para kazanma özelliğini tüm platformlarında engelleyeceğini duyurdu.

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Ukrayna operasyonu nedeniyle Batı dünyasından Rusya'ya peşpeşe mali yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Google, Rusya devleti bağlantılı yayın organlarının para kazanmasını engelleme kararı aldı.

Google Sözcüsü Michael Aciman, Rus devlet medyasının reklamlarla içerikten para kazanma özelliğini tüm platformlarında engelleyeceklerini duyurdu. Aciman 'olağanüstü durum' sebebiyle, Russia Today kanalının yanı sıra Rus devleti tarafından finanse edilen tüm yayın kuruluşlarının, YouTube'a reklam vermek de dahil olmak üzere Google hizmetlerinde reklam yayınlayamayacağını açıkladı. Aciman, "Yeni gelişmeleri aktif olarak izliyoruz ve gerekirse ek adımlar atacağız" dedi.

Facebook'u bünyesinde barındıran Meta grubu da cuma günü, Rusya devlet medyasının platform üzerinden gelir elde etmesini engellemişti.