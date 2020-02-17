Google Earth View’a bin yeni görsel eklendi! İşte objektiflerle gezegenimiz
Google, Earth View’a bin yeni görsel ekleyerek platformdaki materyal sayısını 2 bin 500’e çıkardı.
Google, dünyanın farklı yerlerini çok farklı açılardan sunan Earth View'a yüksek çözünürlüklü 1.000 yeni görsel ekledi.
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Son dönemde yapılan en büyük güncelleme ile dikkat çeken bu adımın ardından platformdaki görsel sayısı 2 bin 500'ü geçmiş oldu.
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Gezegenimizin üç boyutlu bir haritası olarak karşımıza çıkan Google Earth, bunu yapmak için uydulardan çekilmiş değişik çözünürlükteki fotoğrafları kullanıyor.
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Son güncelleme ile platforma eklenen görseller de gezegenimizin uzaydan çekilmiş eşsiz manzaralarına ev sahipliği yapıyor.
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