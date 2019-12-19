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Google çöktü mü erişim problemi yaşanıyor

Arama motoru devi Google ve sağladığı hizmetlerde erişim sorunu yaşanıyor. Google'a ait YouTube, Gmail, Google Çeviri gibi aynı alt yapıyı kullanan bütün servislere şu anda ülkemizde erişim yapılamıyor.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Google'a Türkiye ve Japonya'da erişim sorunu yaşanıyor.

Avrupa'nın bazı bölgelerinde ise kısmı sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

Söz konusu sorunun kaynağı henüz neteleşmiş değil. Google'ın kısa süre içinde konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. 

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