Goo Hara kimdir evinde ölü bulundu dünyanın gündemine oturdu
GÜNEY KORELİ şarkıcı ve oyuncu Goo Hara'nın evinde ölü bulunduğu haberinin yayılmasının ardından genç ismin milyonlarca seveni, sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirdi.
6 ay önce intihar girişiminde bulunan Goo Hara'nın öldüğü haberi tüm dünyanın gündemine bomba gibi oturdu. K-Pop (Güney Kore kökenli pop müziği) müziğinin tanınmış isimlerinden Goo Hara, bu haberle sevenlerini yasa boğdu.
18
Geçtiğimiz mayıs ayında intihar girişiminde bulunan genç şarkıcı ve oyuncu hayranlarından özür dilemiş ve Japonya turnesini tamamlamıştı.
28
Binlerce taziye mesajı yağdı: Ölüm haberini alınca yasa boğulan hayranları, Goo Hara'nın 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında taziye mesajlarını paylaştı.
38
TT oldu: Goo Hara'nın ölümü başta kendi ülkesi olmak üzere Türkiye'nin Twitter gündeminde de zirvede yerini aldı.
48