Gönülleri fethetti! Sinan Akçıl Etiler Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi o anlar...

Akçıl, sanatçıların toplumsal faydayı gözeten projelerde yer almasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"İyilik konuşmaları yapmak yerine iyilik eylemlerinde bulunulmalı. Bulunanlar vardır mutlaka. Böylesi çok daha sahici ve samimi geliyor bana. İnsana dokunmak çok önemli. Sadece sözle olmuyor. Onları, yaşlılarımızı bir gün değil her gün hatırlamalıyız. Ben anneannemi kalbime kazıdığım gibi buradaki insanları da gelip kalbimize kazımamız gerekiyor diye düşünüyorum."