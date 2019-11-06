Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden samimi itiraf! Birbirimizi görmeyince...
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Gönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük olan yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle gündemden düşmeyen çift, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen çift ilişkileri hakkında bilinmeyenleri de anlattı.
"Stresten saçlarım döküldü"
İlişkilerini basın önünde yaşamadıkları için merak edilen ve eleştirilen Rüzgar Mağden, canlı yayında "Vallahi de billahi de Gönül Yazar'ı seviyorum" diyerek şunları anlattı:
"Ben kamera önünde bir insan değilim. Bizim ilişkimiz ortaya çıktığında manşetlerde ilişkimiz yaşsız olduğunu yazmaları lazım. Biz sevgi, saygının olduğu o kadar güzel bir ilişki yaşıyoruz. Bizim hakkımızda konuşanlar beni strese soktu. Saçlarım tutam tutam döküldü Hayran olduğum bir kadınla beraberim. Evimin duvarlarında gönül yazarın resimleri dolu. Hakkımızda konuşanlara 'hadi len' diyorum.
Taçsız kral filmini izlerken rahmetli anneme 'Ben Gönül Yazar'la evleneceğim.' dedim. O zamanlar daha ortaokulu gidiyordum. O benim hep bilinç altımdaydı. Yönetmen olunca da bir partide yönetmenlik yapıyorum Gönül Yazar'ı görünce yanına koşup elini falan sıktım . O zaman rock tarzındaydım Gönül'ün tarzı olmadığım için benimle hiç ilgilenmedi."