Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden samimi itiraf! Birbirimizi görmeyince...

"Ben kamera önünde bir insan değilim. Bizim ilişkimiz ortaya çıktığında manşetlerde ilişkimiz yaşsız olduğunu yazmaları lazım. Biz sevgi, saygının olduğu o kadar güzel bir ilişki yaşıyoruz. Bizim hakkımızda konuşanlar beni strese soktu. Saçlarım tutam tutam döküldü Hayran olduğum bir kadınla beraberim. Evimin duvarlarında gönül yazarın resimleri dolu. Hakkımızda konuşanlara 'hadi len' diyorum.