Gönül Yazar'ın çıtır sevgilisi Rüzgar Mağden estetikten vazgeçirdi övgü yağdırdı
Gönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden, Yazar'ı estetikten vazgeçirdi, sevgilisine övgüler yağdırdı.
Geçtiğimiz günlerde Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak kendisinden 32 yaş küçük yönetmen sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında açıklamalar yapan 82 yaşındaki Gönül Yazar'ın sevgilisi Yazar'ın estetik yaptırmasını istemedi, sevgilisine övgüler yağdırdı.
Bugüne kadar botoks ve dolgu yaptırmayan, korktuğu için estetik ameliyattan uzak duran Gönül Yazar, boynunu gerdirmek istedi fakat Yazar'ın 51 yaşındaki sevgilisi Rüzgar Mağden, ''Estetiğe gerek yok, bu halinle çok güzelsin'' diyerek ikna etti.
Çıtır değil, kıtır: Aradaki yaş farkını dert etmediğini daha önce açıklayan Gönül Yazar, “Rüzgar da çıtır değil, yani kıtır. Koskoca adam. Yan yana fotoğraf çektirdiğimizde tuhaf durmuyoruz.” demişti.
Övgüler yağdırdı: Rüzgar Mağden kendisinden 32 yaş büyük sevgilisi Gönül Yazar içinse sosyal medya hesabı Instagram'dan bu fotoğrafı paylaşarak, şu notu düştü: ''Gönül Yazar çocukluk aşkım, seninle gurur duyuyor ve seni seviyorum. O kadar doğru, zarif ve güzel bir kadınsın ki maskeli, yalancı, vs. insanlardan beni kurtardığın ve bana aşkı tattırdığın için sana çok teşekkür ederim. Çocuk kalpli sevgilim.''