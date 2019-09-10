Gönül Yazar'ın çıtır sevgilisi Rüzgar Mağden estetikten vazgeçirdi övgü yağdırdı

Övgüler yağdırdı: Rüzgar Mağden kendisinden 32 yaş büyük sevgilisi Gönül Yazar içinse sosyal medya hesabı Instagram'dan bu fotoğrafı paylaşarak, şu notu düştü: ''Gönül Yazar çocukluk aşkım, seninle gurur duyuyor ve seni seviyorum. O kadar doğru, zarif ve güzel bir kadınsın ki maskeli, yalancı, vs. insanlardan beni kurtardığın ve bana aşkı tattırdığın için sana çok teşekkür ederim. Çocuk kalpli sevgilim.''