Gönül Yazar'ın 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden cinsel içerikli mesajlar atmış!
Gönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında 2. Sayfa canlı yayınında skandal iddialar ortaya atıldı.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programında ilk defa kendisinden 32 yaş küçük aşkı Rüzgar Mağden'i itiraf eden Gönül Yazar'ı şoke edecek iddialar yine 2. Sayfa'nın canlı yayınında gerçekleşti. Telefonla bağlanan bir izleyici Yazar'ın sevgilisi hakkında ağızları açık bırakan iddialara imza attı.
Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden’in göründüğü gibi biri olmadığını öne sürdü ve şöyle konuştu:
-''İki sene önce Rüzgar Mağden arkadaşım Doğa’nın hayatına girdi, ona cinsel içerikli mesajlar gönderip yakınlık kurmaya çalıştı.''
-''Arkadaşımın sevgilisiyle arasını açtı, onu defalarca İstanbul’a davet etti. Arkadaşım ona güvenip gitmedi, kendisi hasta ruhlu birisidir.''
İddiaları ortaya atan kişi bu durumu Gönül Yazar'ı ilettiğinde ise şoke eden bir cevap almış. Telefonla bağlanan izleyici, Yazar'a durumu anlattığını ve aldığı cevabı ise şu sözlerle aktardı:
-''Rüzgar Mağden’in gerçek yüzünü ona en yakın insanlar bile çözemedi. Ben Gönül Yazar’a söyledim yaptıklarını o da bana 'erkektir yapar' yanıtını verdi."