Gönül Yazar'ın 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden cinsel içerikli mesajlar atmış!

İddiaları ortaya atan kişi bu durumu Gönül Yazar'ı ilettiğinde ise şoke eden bir cevap almış. Telefonla bağlanan izleyici, Yazar'a durumu anlattığını ve aldığı cevabı ise şu sözlerle aktardı:

-''Rüzgar Mağden’in gerçek yüzünü ona en yakın insanlar bile çözemedi. Ben Gönül Yazar’a söyledim yaptıklarını o da bana 'erkektir yapar' yanıtını verdi."