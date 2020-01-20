Gönül Yazar'ı sevgilisi Rüzgar Mağden de evlendi sanmış olay açıklamalar

Herkes Yazar'a ''Evlendin mi?'' diye sorarken ikinci paylaşım geldi. Ünlü sanatçı, gelin arabalı paylaşımına ise ''Büyükçekmece Belediyesinin davetine icabet ediyoruz. Ne mutlu bize'' notunu yazdı. Instagram'da yaptığı paylaşımların altına herkes ''Mutluluklar'' mesajı yağdırınca ise Gönül Yazar tekrardan bir açıklama yapmak zorunda kaldı.