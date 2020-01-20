Gönül Yazar'ı sevgilisi Rüzgar Mağden de evlendi sanmış olay açıklamalar
Gönül Yazar, Instagram hesabından gelin arabasıyla paylaşımlar yapınca sevgilisi Rüzgar Mağden ile evlendiği iddia edildi. Gerçek ise bambaşka bir şey çıktı.
Bir süredir kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile aşk yaşayan Gönül Yazar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla herkesi şoke etti. Şimdiye kadar 7 kez evlenen Yazar'ın 8. kez yönetmen sevgilisi Mağden ile evlendiği iddia edildi.
Instagram hesabından önce gelin çiçeğiyle fotoğraf paylaşan Yazar, ''Gelin ata binmiş ya nasip ama bu gelin atta değil arabada'' notunu düştü. Bu paylaşımın ardından ardından herkes Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar'ın evlendiğini düşündü.
Herkes Yazar'a ''Evlendin mi?'' diye sorarken ikinci paylaşım geldi. Ünlü sanatçı, gelin arabalı paylaşımına ise ''Büyükçekmece Belediyesinin davetine icabet ediyoruz. Ne mutlu bize'' notunu yazdı. Instagram'da yaptığı paylaşımların altına herkes ''Mutluluklar'' mesajı yağdırınca ise Gönül Yazar tekrardan bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Yazar, bu kez ''Onur ödülü almaya gelin arabasıyla gidiyorum. Büyükçekmece Belediyesi'nin davetine icabet ettim. Ne mutlu bize. Beni almaya böyle geldiler. Ortada kısmet mi var? Evlilik mi nerde" açıklamasında bulundu.