Gönül Yazar kör mü oldu? 'Bağırdım, inanamadım' diyen Gönül Yazar korkunç anı anlattı
‘Taş bebek’ lakabıyla tanınan 'Altın Plak' ödüllü Gönül Yazar, evinde geçirdiği kazanın ardından yaşananları anlattı.
Türk Sanat Müziği'nin ve Türk sinemasının usta ismi, 1979 yılında yayınladığı albümünün adı olan 'Taş Bebek' lakabıyla anılan Gönül Yazar, temmuz 2021'de evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.
Konuyla ilgili Yazar'ın sosyal medya hesabından; "Sevgili dostlarımız; Gönül Hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi 'Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun?' diyerek sitemde bulundu." demişti.
Yazar "Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül Hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum" açıklaması yapılmıştı.
Bundan aylar sonra Gönül Yazar'ın geçirdiği kaza sonucu sol gözünü kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı.