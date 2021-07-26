Gönül Yazar kaza geçirdi işte son durumu! Ölümden döndü...
Türk sanat müziği şarkıcısı ve sinema oyuncusu 84 yaşındaki usta isim Gönül Yazar, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran Yazar, yakınlarına zorlukla haber vermesi üzerine apar topar hastaneye kaldırıldı.
Türk Sanat Müziği'nin ve Türk Sineması'nın "Taş Bebek" lakaplı usta ismi Gönül Yazar, evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgaları kırıldı. Yazar'ın sosyal medya hesabından bir yakını tarafından yapılan açıklamada, hastanede tedavi gördüğü açıklandı.
Usta sanatçının Instagram hesabından bir yakını tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi "Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun" diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şuanda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."
Daha sonra Yazar ise talihsiz kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatarak sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Yazar, evinde geçirdiği kaza sonrası şu açıklamayı yaptı;
"Kendi evimin banyosunda düştüm. Elimde tepsi vardı ve banyoya bir şey almak için girdiğimde ayağım kaydı ve çok kötü bir şekilde düştüm.
O anda yanımda köpeğim Gizmo'dan başka hiç kimse yoktu. Banyo hemen yatak odamın yanında olduğundan, acılar içinde bağıra bağıra, yerde sürünerek yatak odama gittim. Telefonla yakınlarıma haber verdim ve hastaneye kaldırdılar. Kaburgalarım kırılmış.