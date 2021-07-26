Gönül Yazar kaza geçirdi işte son durumu! Ölümden döndü...

Daha sonra Yazar ise talihsiz kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatarak sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Yazar, evinde geçirdiği kaza sonrası şu açıklamayı yaptı;

"Kendi evimin banyosunda düştüm. Elimde tepsi vardı ve banyoya bir şey almak için girdiğimde ayağım kaydı ve çok kötü bir şekilde düştüm.