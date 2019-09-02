Gönül Yazar canlı yayında aşka geldi Rüzgar Maden'le yan yana mezar alıyorlar
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Gönül Yazar, kendisinden tam 32 yaş küçük olan sevgilisi Rüzgar Mağden'e olan aşkını yere göğe sığdıramadı.
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan 83 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Gönül Yazar, katıldığı programda yeniden olay yaratan açıklamalarda bulundu. Yazar, 51 yaşındaki sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında evlilik düşünmediklerini belirtti.
7 kez evlenen ve 49 yaşında bir kızı olan Gönül Yazar, sevgilisinin kendisini Metin Oktay’la oynadığı ‘Taçsız Kral’ filminde görüp aşık olduğunu söyledi. Yazar, kendisine gelen eleştirilere de "İçimizdeki hisler bilinmediği için bazı yorumlar yapılabilir." yanıtını verdi.
Birbirlerini çok sevdiklerinden bahseden Gönül Yazar, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "İkimiz birbirimizi çok seviyoruz. Biz ikimiz bu yolda yürümeye karar verdik. Biz birbirimizden başkasına bakmayız çok aşığız."
Ben böyle aşk görmedim: "Annelerimiz ve babalarımız öldü. Rüzgar'a çok seviniyorum. Hayatta kimse ona güvendiğim kadar güvenmedim. Herkes yattığı zaman ben tavana bakıyorum. Ben böyle aşk görmedim, çok seviyorum onu!"