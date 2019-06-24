Gönül hırsızı diyen Atilla Taş'tan güldüren Ekrem İmamoğlu paylaşımı

İmamoğlu'nun sandıklar açıldıktan sonra yaptığı konuşmayı dinleyen Taş, "Ekrem İmamoğlu belki İstanbul Belediye Başkanı sıfatıyla konuşuyor ama onu dinleyen herkes sanki bir Cumhurbaşkanını dinlermiş gibi dinliyor! Türkiye büyük bir lider kazandı!" yorumunu yaptı.