Gönül hırsızı diyen Atilla Taş'tan güldüren Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Şarkıcı Atilla Taş, yenilenen İstanbul seçimlerini yeniden Ekrem İmamoğlu kazanınca sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medya hesabından yaptığı siyasi paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Atilla Taş, 23 Haziran'da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu kazanınca, sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşımda bulundu.
Atilla Taş, sosyal medya hesabından ''Seni gidi gönül hırsızı'' diyerek, "Oy çalmadığını biliyorduk da ama gene çok kalp çalmışsın Ekrem Abi! Seni gibi gönül hırsızı seni!" paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.
İmamoğlu'nun sandıklar açıldıktan sonra yaptığı konuşmayı dinleyen Taş, "Ekrem İmamoğlu belki İstanbul Belediye Başkanı sıfatıyla konuşuyor ama onu dinleyen herkes sanki bir Cumhurbaşkanını dinlermiş gibi dinliyor! Türkiye büyük bir lider kazandı!" yorumunu yaptı.
Atilla Taş kimdir?
Şarkıcı kimliğinin yanı sıra köşe yazarlığıyla da tanınan Atilla Taş, 4 Şubat 1975 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Hayatının ilk yıllarında annesinin Almanya’ya gitmesi üzerine anneannesi tarafından büyütüldü. İlkokul ve ortaokulu Ceyhan’da, liseyi İstanbul’da Davutpaşa’da tamamladı.