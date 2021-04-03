Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan sevgilisini yanlışlıkla ifşa etti bakın kim çıktı
Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran Berk Atan, herkesten sakladığı sevgilisini yanlışlıkla paylaştı.
TRT1 ekranlarının bol reytingli dizilerinden biri de Gönül Dağı oldu. İzlendiği kadar oyuncularının da merak edildiği dizinin yıldızların biri ise Berk Atan... Dizide Taner karakterine hayat veren Berk Atan, sosyal medyada da sıkı bir şekilde takip ediliyor.
Durum böyle olunca hayranlarının gözünden hiçbir şey kaçmıyor. 'Güneşin Kızları', 'Dayan Yüreğim' ve 'Gönül Dağı' gibi dizilerden tanıdığımız son dönemin dikkat çeken yıldızı Berk Atan'ın özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Snob Magazin'in özel haberine göre, Gönül Dağı dizisinin Taner’i Berk Atan, sır gibi sakladığı sevgilisini yanlışlıkla Instagram hesabından ifşa etti.
Yakışıklı oyuncu Berk Atan'ın influencer Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı öne sürüldü.