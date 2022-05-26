Gönül Dağı'ndan neden ayrıldığı ortaya çıktı Gülsim Ali İlhan Camdaki Kız'da Hayri'nin karısı olacak
Kanal D'nin en çok konuşulan ve izlenen dizilerinden biri olan perşembe akşamlarının galibi dizisi Camdaki Kız'a gelecek olan son isim olay oldu. TRT'deki Gönül Dağı dizisinden ayrılan Gülsim Ali İlhan, Camdaki Kız'da Hayri'nin karısı üç çocuklu Türkan'ı oynayacak. Herkes Buse Varol olacak diyordu ama işin aslı başka çıktı...
Bu cumartesi yani 28 Mayıs'ta unutulmaz bir sezon finali ile ekran macerasına ara verecek olan TRT 1'in dizisi Gönül Dağı'nda geçtiğimiz günlerde Gülsim Ali İlhan krizi yaşanmıştı.
Dizinin başrollerinden olan ve Gönül Dağı'nda Taner'in karısı Dilek rolüne hayat veren güzel oyuncu İlhan, diziden ayrıldığını duyurdu. Sivrihisar'da çekilen dizinin zorlu set şartları ve akşamları yapacak bir şeylerin olmaması ayrılık için gerekçe gösterildi.
Herkes dizinin önemli karakterlerinden olan ve rol gereği hamile olan Dilek'in neden diziden ayrıldığını düşünürken gerçek ortaya çıktı. Medya kulislerinden gelen son bilgiye göre Gülsim Ali İlhan Camdaki Kız dizisinden teklif aldığı için Gönül Dağı'nı bıraktı.
Bu iddialar hakkında güzel oyuncunun hala sessiz olması ise söylentileri güçlendirdi. Peki Gülsim Ali İlhan Camdaki Kız'da hangi rolle seyirci karşısına çıkacak?