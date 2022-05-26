Gönül Dağı'ndan neden ayrıldığı ortaya çıktı Gülsim Ali İlhan Camdaki Kız'da Hayri'nin karısı olacak

Herkes dizinin önemli karakterlerinden olan ve rol gereği hamile olan Dilek'in neden diziden ayrıldığını düşünürken gerçek ortaya çıktı. Medya kulislerinden gelen son bilgiye göre Gülsim Ali İlhan Camdaki Kız dizisinden teklif aldığı için Gönül Dağı'nı bıraktı.