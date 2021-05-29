Gönül Dağı yıldızının kendisinden 26 yaş büyük sevgilisi de ünlü! Gülsim Ali İlhan'ın sevgilisi...
TRT1'deki Gönül Dağı dizisinin başrolü Gülsim Ali İlhan'ın sevgilisi kendisinden 22 yaş büyük ünlü bir isim çıktı, gören şaştı kaldı.
Gönül Dağı dizisinde Berk Atan ile beraber rol alan Gülsim Ali İlhan, 'Diriliş Ertuğrul', 'Hanım Köylü' ve 'Yüzleşme' gibi dizilerle seyircinin dikkatini çekmiş, zamanla yıldızı parlamıştı.
Şimdilerde TRT1'de oynayan güzel oyuncu hakkında şaşırtan bir geçek ortaya çıktı. 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın, 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.
Durul Bazan, geçtiğimiz haftalarda Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinin Eskişehir'deki setine gitti.
Bazan ve İlhan burada yavru aslanı elleriyle besledi. Bu kareler aşk iddialarını kuvvetlendirdi.