Gönül Dağı ve Sefirin Kızı'nda da olay çıkarmış! Masumiyet setinde Deniz Çakır'ı suçladı

Deniz Çakır hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Masumiyet dizisi henüz yayımlanmamışken karavan krizi çıkarttığı söylenmişti. Çakır, kendisine verilen karavanı beğenmemiş, küçük bulunca rol arkadaşlarının karavanlarına el koydu diye söylentiler dolanmıştı. Ünlü oyuncu, bu iddiayı geçtiğimiz günlerde yalanladı.