Gönül Dağı ve Sefirin Kızı'nda da olay çıkarmış! Masumiyet setinde Deniz Çakır'ı suçladı
Masumiyet'in setinde Deniz Çakır'ı olay çıkarmakla suçlayan set çalışanı Gönül Dağı ve Sefirin Kızı'nı da karıştırmış.
Deniz Çakır hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Masumiyet dizisi henüz yayımlanmamışken karavan krizi çıkarttığı söylenmişti. Çakır, kendisine verilen karavanı beğenmemiş, küçük bulunca rol arkadaşlarının karavanlarına el koydu diye söylentiler dolanmıştı. Ünlü oyuncu, bu iddiayı geçtiğimiz günlerde yalanladı.
Tam Masumiyet ve Deniz Çakır hakkındaki söylentiler son buldu derken suç duyurusu bombası patladı. Dün Masumiyet'in setinde çalışan kostüm görevlisi, Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulundu.
Deniz Çakır'ın rol arkadaşı Gizem Ergün ile yaşadığı kostüm karışıklığı sırasında kostüm asistanı Çağatay Görgen'e hakaret ettiği ileri sürüldü. Çağatay Görgen, yaşadığı olaydan sonra işini bırakmak zorunda kaldığını ifade ederek avukatı Yeter Yıldız Dalkılıç ile birlikte Kartal Adliyesi'nde Deniz Çakır aleyhine suç duyurusunda bulundu.
Çağatay Görgen, yaşadığı olaydan sonra işini bırakmak zorunda kaldığını ifade ederek avukatı Yeter Yıldız Dalkılıç ile birlikte Kartal Adliyesi'nde Deniz Çakır aleyhine suç duyurusunda bulundu.