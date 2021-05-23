Gönül Dağı Savaşçı İbo Show Survivor Güldür Güldür'e reyting şoku! Zirve bakın kimin
22 Mayıs 2021'in reyting sonuçları İbo Show, Survivor, Savaşçı, Gönül Dağı, Güldür Güldür Show'u hüsrana uğrattı.
Ankaralı Ayşe, Hüseyin Kağıt, Veli Erdem Karakülah, Mustafa Taş, Serkan Nişancı ve İbocan'ın konuk olduğu İbo Show'un dün akşamki bölümü reytinglerde dibe çakıldı.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final yapmasının ardından dün akşam yayınlanan Güldür Güldür'ün yeni bölümü reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Diğer tarafta, Astsubay Bektaş Subaşı’nın, vatani görevini yapan kardeşi Alper’den aldığı şüpheli bir haber, karargahta endişeye yol açtı. Kopuz Albay Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirirken Asteğmen Alper’le irtibat kesilmiş ve akıbeti belirsizliğini koruduğu Savaşçı reytinglerde umduğu sonucu bulamadı.
Survivor yarışmasında mavi ile kırmızı takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Çeyrek finale az bir zaman kala, adada kalmak isteyen yarışmacılar bütün güçlerini ortaya koyarken zorlu parkurda mücadele etmeye devam ettiği Survivor dün akşamki bölümüyle hüsrana uğradı.