Gönül Dağı Ramazan Cihat Süvari'nin sevgilisine bakın güzelliği mest etti!
TRT 1 ekranlarının sevilen bozkır dizisi Gönül Dağı her bölümü ile ekranda fırtınalar estirirken dizinin oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle dizinin Ramazan'ı Cihat Süvarı'nin son paylaşımında sevgilisini paylaştı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladıktan sonra herkes tarafından beğeniyle takip edilen Gönül Dağı dizisinde birçok karakter merak ediliyor. Merak edilen karakterler arasında Gönül Dağı dizisinin Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu da yer alıyor. Yıllar içindeki değişimiyle birçok yerde haber konusu olan Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisini görenler ise hayrete düşüyor.
Yayınlanmaya başladığı günden bu yana izleyenleri ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisi yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu ise çok fazla tanınmayan oyuncular arasında yer alıyor ve hakkındaki bilgiler merak ediliyor.
Gönül Dağı dizisinde milyonlar tarafından tanınmaya başlayan Cihat Süvarioğlu'nun geçmişteki görüntüleri ortaya çıkmış ve şuanki değişimi herkesi şaşırtmıştı.
Bir zamanlar kilolu olduğu görülen başarılı oyuncunun yıllar içindeki değişimi sonrası görüntüsü ise adeta şoke etti.