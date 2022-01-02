Gönül Dağı Maske Kimsin Sen Güldür Güldür O Ses Türkiye'ye reyting şoku! Zirve bakın kimin

Gedelli’de şimdiki zamandan çok öncesine gidiyoruz. Henüz Taner’in uçağın kanat sistemini icat etmediği, henüz Dilek’in kasabaya gelmediği, henüz Ramazan’ın Asuman’ı görmediği, henüz Cemile’yle Veysel’in evli olmadığı zamana döndüğü Gönül Dağı Kurban bölümü reytinglerde zirveyi kaptırdı.