Gönül Dağı Maske Kimsin Sen Güldür Güldür O Ses Türkiye'ye reyting şoku! Zirve bakın kimin
1 Ocak 2022'in reytingleri Gönül Dağı, Maske Kimsin Sen?, O Ses Türkiye ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı.
Gedelli’de şimdiki zamandan çok öncesine gidiyoruz. Henüz Taner’in uçağın kanat sistemini icat etmediği, henüz Dilek’in kasabaya gelmediği, henüz Ramazan’ın Asuman’ı görmediği, henüz Cemile’yle Veysel’in evli olmadığı zamana döndüğü Gönül Dağı Kurban bölümü reytinglerde zirveyi kaptırdı.
O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünün tekrar yayınıyla reytinglerde iyi bir başarı elde etse de zirveye yerleşemedi.
Yılbaşı özel bölümünün tekrar bölümüyle Güldür Güldür Show reytinglerde umduğunu bulamadı.
''The Masked Singer” adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programının Türkiye versiyonu Maske Kimsin Sen? de kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyledi. Program reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte cumartesi günü reytingleri...