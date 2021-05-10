Gönül Dağı Kuzey Yıldızı Survivor Savaşçı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Kuzey ve Yıldız, yine en mutlu anlarında, büyük bir felaket haberi aldı, Feride’yi kaybetme korkusu yaşadı fakat bu kez, yaşadıkları yıkım uzun sürmediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü reytinglerde hüsrana uğradı.