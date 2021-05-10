Gönül Dağı Kuzey Yıldızı Survivor Savaşçı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu
8 Mayıs 2021'in reyting sonuçları Survivor, Gönül Dağı, Savaşçı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı hüsrana uğrattı.
Mösyö’nün adamlarından kurtulan Albay Göktürk, babası Gündüz Bey’in karşısına çıktığında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı Savaşçı dün akşamki bölümüyle dibe çakıldı.
Survivor 2021'in son bölümünde Mavi takım sonunda kendini buldu. Dokunulmazlık oyununu 10-8'lik skorla Mavi takımın kazandığı Survivor son bölümüyle zirve yarışından koptu.
Kuzey ve Yıldız, yine en mutlu anlarında, büyük bir felaket haberi aldı, Feride’yi kaybetme korkusu yaşadı fakat bu kez, yaşadıkları yıkım uzun sürmediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü reytinglerde hüsrana uğradı.
Sefer ve Zahide’nin düğün zamanı yaklaşırken, ev meselesini çözmeleri gerekmektedir. Selami ve Keriman’ı aileleriyle barıştırma kararı aldığı Gönül Dağı reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.