Gönül Dağı Kuzey Yıldızı Savaşçı Survivor İbo Show'a reyting şoku! Zirve bakın kimin
15 Mayıs 2021'in reyting sonuçları Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Savaşçı, Survivor ve İbo Show'u hüsrana uğrattı.
Başrollerinde İsmail Demirci, Aslıhan Güner, Toygan Avanoğlu, Gizem Güneş'in yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dün akşam yayınlanan 64. bölümüyle ekranlara veda etti. Son haftalarda reytinglerde düşüş yaşayan dizi final bölümüyle ilk 10'a girdi.
Göktürk Albay’ın Uzi’yle karşılaşması iki tarafa da büyük bir şok yaşattı ve bu karşılaşma pek soruyu da beraberinde getirdiği Savaşçı'nın son bölümü reytinglerde yükselişe geçse de zirve yarışına dahil olamadı.
TRT1’in beğenilen projesi Gönül Dağı’nda dün akşam sıkı takipçilerini hem keyiflendiren hem kaygılandıran gelişmeler yaşandı. Sevilen dizi reyting yarışında zirveyi rakibine kaptırdı.
Her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show, bayramın üçüncü günü ‘Özel Bölüm’ ile ekrana geldi. Sevilen program özel bölümüyle reytinglerde hüsrana uğrayarak ilk 10'a giremedi.