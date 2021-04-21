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Gönül Dağı karakterinin gizemli karakterini bakın kim oynayacak bomba transfer

Gönül Dağı karakterinin gizemli karakterini bakın kim oynayacak bomba transfer

Reyting rekortmeni dizi Gönül Dağı'na yeni bir isim daha katıldı. Usta oyuncu, dizide gizemli bir karakteri oynayacak.

Gönül Dağı karakterinin gizemli karakterini bakın kim oynayacak bomba transfer

TRT1 ekranlarının yüzünü güldüren, ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı tüm heyecanıyla devam ediyor. Üstelik yeni oyuncuları da kadrosuna katıyor. Gönül Dağı, yeni öykülerle daha da sürükleyici bir hal alıyor. 

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Gönül Dağı karakterinin gizemli karakterini bakın kim oynayacak bomba transfer

Gönül Dağı’nın 24 Nisan Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayımlanacak 25. bölümünde yeni ve gizemli bir karakter seyirci karşısına çıkacak. 

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Gönül Dağı karakterinin gizemli karakterini bakın kim oynayacak bomba transfer

Daha önceki bölümlerde öldü zannedilen ve yaşadığına dair ipuçları bulunan Dilek’in (Gülsim Ali İlhan) babası, Ali (Ergun Kuyucu) 25. bölümde ortaya çıkıyor. 

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Gönül Dağı karakterinin gizemli karakterini bakın kim oynayacak bomba transfer

Gönül Dağı’nda bayılan kızını kurtaran Ali’nin gizemli öyküsü de Gönül Dağı’nın önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan bölümlerinde gözler önüne serilecek ve izleyenlerde derin izler bırakacak.

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