Gönül Dağı İbo Show Kuzey Yıldızı Survivor Savaşçı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin
24 Nisan 2021'in reyting sonuçları İbo Show, Survivor, Gönül Dağı, Savaşçı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı hüsrana uğrattı.
İbo Show dün akşam yayınlanan bölümünde Zekeriya Ünlü ve sıra gecesi ekibi ile cumartesi gecesi seyirciye neşeli anlar yaşattı. Konuk kadrosu bu hafta sınırlı olan İbo Show reytinglerde ilk 10'da kendisine yer bulamadı.
Bebeğinin kaçırıldığını düşünen Yıldız büyük bir korku yaşarken, Güney bebeği beşiğinden kızların aldığı ortaya çıktığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümü reytinglerde dibe çakıldı.
Teröristleri etkisiz hale getiren Kılıç Timi, Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Karaca’nın tuzağa düşürüldüğü yapıyı bulduğu Savaşçı yeni sezonuyla reytinglerde dün akşam umduğunu bulamadı.
Sabıka kaydı haberiyle sarsılan Zahide ve Sefer bir çözüm arayışında olduğu Gönül Dağı'nın dün akşamki bölümü reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.