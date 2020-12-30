Gönül Dağı dizisinden kötü haber TRT 1 yayından kaldırıldı!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan sımsıcak, samimi, içimizden birilerinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisi seyirciyi bir yandan güldürürken bir yandan da ağlatmayı başaran hikayesi ile alkış topluyor. Cumartesi akşamları yayınlanan diziden kötü haber var, dizi yayın akışından kaldırıldı.
Sezonun en çok izlenen ve ses getiren dizilerine imza atan TRT 1'in son reyting bombası izleyenin gönlünü ısıtan bozkır dizisi Gönüldağı oldu. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizi, reyting listesinde zirveye yerleşti ve kanalın yüzünü güldüren yapımlar arasına girdi.
Dizi, bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini konu alıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılıyor.
İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen sunan dizi Gönüldağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var.
10 bölümü ile ekrana gelen diziden seyircisini üzecek kötü bir haber var. 2 Ocak cumartesi günü 11. bölümünün yayınlanması beklenen Gönül Dağı dizisi ekrana gelmeyecek. TRT, 2 Ocak akşamı dizi yerine Tozkoparan İskender isimli başka bir dizisi yayınlacak.