Gonca Vuslateri'ye sosyal medyada 'bayrak' linci.: K.çını dönüp yatmışsın!

“Günlerdir uykusuz, yorgun bir film süreci geçirdik"

Paylaşımına, “Günlerdir uykusuz, yorgun bir film süreci geçirdik. Fakat sonuç iyi olacak Her şey dahil... Biraz Datça böcekleri yedi ama olsun, başımızın eti hala sağlam... kehkeh... Sonra ben 29 Ekim coşkumla yola düştüm çünkü Antalya’da beni bekleyen şahane bir kongre var. O sıra Mustafa Ayata ile uyumuşuz ve bir uyandım, gözaltıma kan oturmuş... yorgunluktan... Geçmiş olsun deyin diye değil ama bana biri Voldemort büyüsü yaptı herhalde.. EXPECTO PATRONUM! Aslan kaç parapara bum! Neyse.. sabaha karşı İstanbul’dayım... Yarın üşüyeceğim.. işler bekler... Sizden ne haber?” ifadelerini not düşen oyuncu, aldığı yorumlar üzerine devamında şu ifadeleri kullandı: