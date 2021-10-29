Gonca Vuslateri'ye sosyal medyada 'bayrak' linci.: K.çını dönüp yatmışsın!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle aracının arka camına Türk bayrağı asan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bayrağın önünde yatıp uzandığı fotoğrafı paylaşınca adeta linçlendi. Vuslateri'nin paylaşımına "Bayrağa k.çını dönüp yattın, saygısızlık ettin" ifadeleriyle tepki yağdı.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medyada paylaştığı bayraklı fotoğrafa büyük tepki geldi. Vuslateri, bu tepkilerin ardından yapılan “Bayrağa saygısızlık ettin” yorumlarına cevap verdi.
‘Her şey dahil’ isimli filmin çekimlerine devam eden Vuslateri, çekimlerin ardından Antalya’ya doğru yola çıktığı aracında uyuyarak çektiği fotoğrafı sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımın ardından büyük sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi.
“Günlerdir uykusuz, yorgun bir film süreci geçirdik"
Paylaşımına, “Günlerdir uykusuz, yorgun bir film süreci geçirdik. Fakat sonuç iyi olacak Her şey dahil... Biraz Datça böcekleri yedi ama olsun, başımızın eti hala sağlam... kehkeh... Sonra ben 29 Ekim coşkumla yola düştüm çünkü Antalya’da beni bekleyen şahane bir kongre var. O sıra Mustafa Ayata ile uyumuşuz ve bir uyandım, gözaltıma kan oturmuş... yorgunluktan... Geçmiş olsun deyin diye değil ama bana biri Voldemort büyüsü yaptı herhalde.. EXPECTO PATRONUM! Aslan kaç parapara bum! Neyse.. sabaha karşı İstanbul’dayım... Yarın üşüyeceğim.. işler bekler... Sizden ne haber?” ifadelerini not düşen oyuncu, aldığı yorumlar üzerine devamında şu ifadeleri kullandı: