Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırlı poz sonrası manidar Hakan Altun paylaşımı olay oldu
Hakan Altun ile aşkı kısa süren Gonca Vuslateri'den iç çamaşırlı gönderme sonrası yaptığı manidar paylaşım olay oldu.
Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Gonca Vuslateri ve 14 yaş büyük Hakan Altun aşkı 2020 yılına damga vurmuştu. Birbirlerine şiirler yazan çiftin aşkları oldukça kısa sürmüştü.
4 Ocak'ta Hakan Altun ve Gonca Vuslateri ayrılmıştı. Gonca Vuslateri ile ilişkisi başlayınca yakınlarına yıllardır aradığı mutluluğu bulduğunu söyleyen ama ailesinden onay alamadığı iddia edilen Hakan Altun bu ani ayrılıkla yıkılmıştı.
Geçtiğimiz hafta iç çamaşırı pozunu Vuslateri "Ardından ağlanacak ne varsa ömrümüzde, tekrar doğuşun sırrı gülümseyen bir yüzde, uykusuz geceleri içten kemiren hüzün, bin azabın çarkında gerilmiş ağaran gün" notuyla paylaşması çok konuşulmuştu.
Ayrılık sonrası Vuslateri’nin sosyal medyadan yaptığı son paylaşım olay oldu.