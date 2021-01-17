Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırlı poz sonrası manidar Hakan Altun paylaşımı olay oldu

4 Ocak'ta Hakan Altun ve Gonca Vuslateri ayrılmıştı. Gonca Vuslateri ile ilişkisi başlayınca yakınlarına yıllardır aradığı mutluluğu bulduğunu söyleyen ama ailesinden onay alamadığı iddia edilen Hakan Altun bu ani ayrılıkla yıkılmıştı.