Gonca Vuslateri'den saç örme akımına sert tepki! Söyledikleri birilerini çok kızdıracak

Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla DEM Parti "saç örme" akımı başlatmıştı. DEM Milletvekili Pervin Buldan, saçlarını ördüğü bir video çekerek sosyal medyadan yayınladı. Akıma diğer partililer ve DEM parti destekçisi bazı sanatçılar da katıldı.