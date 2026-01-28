Gonca Vuslateri'den saç örme akımına sert tepki! Söyledikleri birilerini çok kızdıracak
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, DEM Partililerin başlattığı saç örme akımına sert tepki gösterdi. Vuslateri akıma destek verenleri kızdıracak ifadeler kullandı.
Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla DEM Parti "saç örme" akımı başlatmıştı. DEM Milletvekili Pervin Buldan, saçlarını ördüğü bir video çekerek sosyal medyadan yayınladı. Akıma diğer partililer ve DEM parti destekçisi bazı sanatçılar da katıldı.
Suriye'deki gelişmeler sonrası başlatılan bu akım çokça tepki de gördü. Bu tepkilerden biri de Gonca Vuslateri'den geldi.
"Salak salak işler"
Ünlü oyuncu, “Ne saçma hareket ya. Günlerdir okuyorum. Birileri de çıkmış ‘kardeşim bu insan saçını ördü’ diye izah ediyor. Örmeyen de vay hain. Ören bayanlar topluluğu… Salak salak işler.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Kadınlar üzerinden yürütülen kampanyalara karşı olduğunu vurgulayan Vuslateri, “Bu memlekette kim memleketini çok seviyorsa zaten saçkıran olmuştur. Bitmedi kadınlara yaptığınız.” ifadelerini kullandı.