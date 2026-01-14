Gonca Vuslateri'den muhteşem imaj değişikliği! Bambaşka biri oldu...
Yer aldığı projeleri ve replikleri ile hafızalara kazınan Gonca Vuslateri yepyeni imajı ile görenleri hayrete düşürdü. Güzelliği ve aile yaşantısı ile gıpta edilen oyuncu yeni imajını sevenleri ile paylaştı. İşte yeni imajından kareler...
Uzun yıllardır siyah saçlarıyla tanınan Gonca Vuslateri, büyük bir değişim gerçekleştirerek saçlarını sarışına boyattı. Sosyal medya hesabından "Merhaba sarışın" diyerek paylaştığı fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çekti. Takipçileri, ünlü oyuncunun yeni tarzını beğenerek yorumlarda bulundular.
39 yaşındaki başarılı oyuncu, Ruhsar, Canım Ailem, Yalan Dünya, Anne ve Bambaşka Biri gibi popüler projelerdeki performanslarıyla adından söz ettirdi.
Geçtiğimiz yıl, 26 Nisan 2024'te anne olmanın mutluluğunu yaşayan Vuslateri, kısa sürede kariyerine devam ederek setlere geri dönmüştü.
Anne olduktan sonra hızla verdiği kilolarla ilgili sorulara da yanıt veren Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "22 kilo almıştım.