Gonca Vuslateri ve Kızı Asya Mone'den mutluluk pozu: Sevimli hallerine yorum yağdı...
Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, son dönemde paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü isim, sevimli kızı Asya Mone ile birlikte çektirdiği yeni kareyi takipçileriyle paylaşarak, takipçilerini mutlu etti.
Gonca Vuslateri, ''Ruhsar'', ''Canım Ailem'', ''Yalan Dünya'', ''Anne'' ve ''Bambaşka Biri'' gibi başarılı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren bir oyuncu. 39 yaşındaki oyuncu, 2024'ün Nisan ayında anne olmanın sevincini yaşamış ve doğum sonrası hızla işine geri dönmüştü.
Ailesiyle geçirdiği zamanları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Vuslateri, son olarak eşi ve kızıyla verdiği mutlu aile pozu ile büyük beğeni topladı.
Vuslateri, sosyal medya takipçilerinin merak ettiği doğum sonrası kilo verme süreci hakkında da açıklama yapmıştı. “22 kilo almıştım. Doğum sonrası 23 kilo verdim” diyerek, nasıl bir yol izlediğini takipçileriyle paylaştı.
