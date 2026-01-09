Gonca Vuslateri ve Kızı Asya Mone'den mutluluk pozu: Sevimli hallerine yorum yağdı...

Gonca Vuslateri, ''Ruhsar'', ''Canım Ailem'', ''Yalan Dünya'', ''Anne'' ve ''Bambaşka Biri'' gibi başarılı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren bir oyuncu. 39 yaşındaki oyuncu, 2024'ün Nisan ayında anne olmanın sevincini yaşamış ve doğum sonrası hızla işine geri dönmüştü.