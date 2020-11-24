Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşk yaşıyor şifreli mesajları ifşa oldu

Ardından Vuslateri kendi fotoğrafı üzerine muhtemelen Hakan Altun'un ellerinin olduğu ve kalp şekliyle açıldığı bir fotoğraf paylaşıyor ve altına şiir gibi şu sözleri yazıyor:

"Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip onu hayal etmek... Öpmek o hayali... Şükre rast getirmek küçücük kalbi… Kollayarak sev beni… Susarak, dökerek sev... Aklıma takılsın kazağın… Bana eksil… Bana ağla kendini… Böyle böyle yazılsın kaderimiz… Turam sensin…"