Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşk yaşıyor şifreli mesajları ifşa oldu
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'nin aşk yaşadığı iddia edildi hatta ''Mutluluklar'' mesajları yağdı.
Magazin gündemine bomba gibi bir iddia düştü. İddialara göre Gonca Vuslateri ve Hakan Altun, Bodrum'da aşka geldi ve yeni bir ilişkiye başladılar. Hatta ikili, bir süredir gizli gizli aşklarını yaşıyorlar. Sosyal medya paylaşımları, gizli aşk mesajları olarak yorumlandı ve altına birçok tebrik mesajı yazıldı.
Uçankuş'un iddiasına göre Hakan Altun sahnede şarkı söylerken elini kalbine götürüyor ve kalp işareti yapan bir poz verip bunu paylaşıyor. Hakan Altun o paylaşımın açıklamasına ''Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken'' yazıyor.
Kalp işaretleriyle süslü bu mesajdaki ''Eri ve Gonca'' sözcükleri Gonca Vuslateri’nin soyadı olarak yorumlanıyor. Gonca Vuslateri de Altun'u takip etmediği halde bu paylaşımı beğeniyor.
Ardından Vuslateri kendi fotoğrafı üzerine muhtemelen Hakan Altun'un ellerinin olduğu ve kalp şekliyle açıldığı bir fotoğraf paylaşıyor ve altına şiir gibi şu sözleri yazıyor:
"Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip onu hayal etmek... Öpmek o hayali... Şükre rast getirmek küçücük kalbi… Kollayarak sev beni… Susarak, dökerek sev... Aklıma takılsın kazağın… Bana eksil… Bana ağla kendini… Böyle böyle yazılsın kaderimiz… Turam sensin…"